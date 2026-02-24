DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,6%Nas23.130 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,98 -0,3%Gold5.207 +1,2%
Allianz beschließt Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd Euro

25.02.26 19:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
382,70 EUR 3,50 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Aktionäre der Allianz können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 13:03 ET (18:03 GMT)

