Allianz beschließt Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd Euro
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Aktionäre der Allianz können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 13:03 ET (18:03 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent