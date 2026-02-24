Allianz beschließt Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd Euro

DOW JONES--Die Aktionäre der Allianz können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.

