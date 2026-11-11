Allianz blickt nach Rekordergebnis zuversichtlicher auf Gesamtjahr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Das operative Ergebnis dürfte bei 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Bisher hatte Allianz am oberen Spannenende mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet. In den ersten neun Monaten lag das operative Ergebnis bei 14,1 Milliarden Euro und damit um eine Milliarde Euro höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Die Allianz-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/bek
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