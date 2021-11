Allianz-CFO hofft auf Klarheit bei US-Untersuchung bis Jahresende

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,05 EUR

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol hofft auf baldige Klarheit zu den Belastungen durch die Untersuchungen und Klagen in den USA wegen Fonds des Konzerns. "Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir am Jahresende in der Lage sind, eine Buchung vorzunehmen, aber ich kann das jetzt nicht versprechen", sagte Terzariol in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals.

Aktuell sei die Allianz noch nicht in der Lage, eine Rückstellung vorzunehmen, weil nicht zuverlässig eingeschätzt werden könne, wie hoch die Belastung ausfallen wird. Man arbeite aber mit Hochdruck daran. "Ich kann nicht sagen, wie lange das dauert, aber ich kann sagen, dass das höchste Priorität hat für die Allianz", so der Manager. "Wir wollen diese Unsicherheit hinter uns lassen." Dafür arbeite man eng mit US-Justizministerium und Börsenaufsicht zusammen. Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass eine "wirtschaftlich vernünftige" Lösung gefunden wird. "Wir müssen die richtige Balance finden, einerseits schnell zu sein und andererseits das beste Ergebnis zu erreichen."

In den USA klagen mehrere Investoren, weil Fonds ("Structured Alpha") des Asset Managements der Allianz vergangenes Jahr in den coronabedingten Kapitalmarktturbulenzen hohe Verluste eingefahren haben. Es laufen zudem Ermittlungen der Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums.

Die Allianz hatte vor potenziell erheblichen Belastungen gewarnt. Gleichzeitig stellte sie klar, dass die Rückstellungen weder das operative Ergebnis beeinflussen noch Auswirkungen auf die Fähigkeit der Allianz haben würden, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe vorzunehmen.

November 10, 2021