Allianz-CFO Terzariol wechselt zu Generali - Zeitung

Heute im Fokus

Deutsche Börse beginnt Suche nach neuem Chef. Anscheinend Razzia in französischen Büros von NVIDIA. Flugausfälle am Flughafen Frankfurt nach Drohnensichtung. BVB zu Gast bei Hoffenheim - Tabellenführung möglich. Nike-Quartalsumsatz rückläufig. Abwicklung von Krediten der Credit Suisse kostet UBS Milliardensumme. Huawei könnte in Telekom-Netzen der USA komplett verboten werden.