Allianz-Chef verdient im Rekordjahr deutlich mehr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Allianz-Chef (Allianz) Oliver Bäte hat angesichts des operativen Rekordgewinns des Versicherers 2025 einen ordentlichen Gehaltszuwachs bekommen. Die Gesamtvergütung einschließlich Pensionsaufwand wuchs im Vergleich zu 2024 um fast 1,4 Millionen auf 11,6 Millionen Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Damit verdiente der Manager fast doppelt so viel wie die Nummern zwei und drei der Topverdiener: Kapitalanlage -Vorstand Günther Thallinger und Asien-Chefin Renate Wagner kamen alles in allem jeweils auf rund 6,2 Millionen Euro.

In den Beträgen sind neben festen Grundgehältern und variablen Jahresboni auch langfristige Vergütungen enthalten.

Im vergangenen Jahr hatten geringere Katastrophenschäden der Allianz einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im Februar mitgeteilt hatte. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von fast 10,8 Milliarden Euro, etwa achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll daher um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem will die Allianz bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen./stw/nas/stk