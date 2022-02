Allianz erhöht Dividende auf 10,80 von 9,60 Euro

GO

Heute im Fokus

Erneute Ukraine-Sorgen: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefer -- Commerzbank peilt Milliardengewinn an -- Palantir enttäuscht beim Gewinn -- Airbus erhöht die Dividende -- NVIDIA im Fokus

Ukraine-Konflikt: Biden befürchtet russische Invasion der Ukraine in nächsten Tagen. Fraport-Aufsichtsrat vorübergehend dezimiert. Cisco steigert Umsatz und Gewinn. Amazons AWS erweitert Angebot in Deutschland. Starkes Geschäftsjahr für Amazon-Konkurrent Walmart. Continental erwägt anscheinend Aufspaltung in vier Teile.