Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet

26.02.26 07:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
380,30 EUR -1,60 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Katastrophenschäden haben dem Versicherer Allianz im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft wie erwartet einen Rekordgewinn beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von knapp 10,8 Milliarden Euro, achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Auch dieser Wert liegt im Rahmen der Erwartungen. Außerdem will die Allianz - wie bereits seit Mittwochabend bekannt - für bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.

Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro vor. Analysten gingen hier zuletzt bereits von etwa 18 Milliarden aus. Schäden durch Naturkatastrophen kosteten die Allianz im vergangenen Jahr gut 1,1 Milliarden Euro. Das waren rund 650 Millionen weniger als im Vorjahr./stw/zb

Nachrichten zu Allianz

