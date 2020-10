EVOTEC und Bristol Myers Squibb bauen Alzheimer-Kooperation aus

Im Rahmen der seit einigen Jahren laufenden Allianz zur Identifizierung von Therapiemöglichkeiten für neurodegenerative Erkrankungen hätten die Partner einen weiteren Ansatz mit Blick auf die Alzheimer-Krankheit in das Portfolio aufgenommen, teilte EVOTEC am Donnerstag in Hamburg mit. In diesem Zuge erhält das deutsche Unternehmen den Angaben zufolge eine Zahlung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar (5,1 Mio Euro).

Für die EVOTEC-Papiere geht es im frühen XETRA-Handel 2,19 Prozent auf 22,37 Euro.

