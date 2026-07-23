DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,8%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.304 +0,2%Euro 1,1382 +0,0%Öl 99,9 -0,8%Gold 4.023 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Allianz kauft HSBC-Lebensversicherungsgeschäft in Singapur für 2 Milliarden Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
422.40 EUR -0.90 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.81 EUR -0.30 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz plant sein Geschäft in Asien mit einer Übernahme in Singapur auszubauen. Der deutsche Konzern will das HSBC-Lebensversicherungsgeschäft (HSBC) übernehmen und gleichzeitig eine langjährige Vertriebskooperation mit der britischen Großbank eingehen. Der Preis für den Versicherer HSBC Life Singapore und die Kooperation liege bei umgerechnet zwei Milliarden Euro, teilte die Allianz am Freitagmorgen in München mit. Die Übernahme soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Werbung

Der deutsche Versicherer geht davon aus, dass die Investition mittelfristig eine zweistellige Rendite abwirft. Die geplante Übernahme von HSCB Life Singapore ist ein wichtiger Baustein für Konzernchef Oliver Bäte, das noch vergleichsweise geringe Geschäft des Konzerns in den asiatischen Wachstumsmärkten zu stärken. Der Konzern hat in Asien in acht Ländern eigene operative Einheiten - zudem bietet der Konzern seine Angebote in einigen weiteren asiatischen Märkten an./zb/mis

Aktuelle Allianz Aktie News

Werbung

Allianz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)