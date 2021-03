Allianz kauft Polen-Geschäft von Aviva für 2,5 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz nimmt 2,5 Milliarden Euro für einen Zukauf in Polen in die Hand. Der britische Wettbewerber Aviva verkauft seine dortige Tochter für den genannten Betrag in bar. Die Briten geben dabei den Unternehmenswert des verkauften Geschäfts mit 2,7 Milliarden Euro an. Von der Allianz SE lag zunächst keine Pressemitteilung vor.

Aviva will sich mit dem Verkauf auf ihre stärkeren Geschäfte in Großbritannien, Irland und Kanada konzentrieren. Für die Kunden von Aviva Polen soll sich nichts ändern. Nach Steuern hat die polnische Tochter 2020 rund 130 Millionen Pfund Sterling verdient.

