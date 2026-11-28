Allianz Malaysia Berhad Registered präsentierte in der am 27.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz Malaysia Berhad Registered 1,30 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,16 Prozent auf 1,95 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net