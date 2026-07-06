Allianz Partners streicht im Zuge von KI-Offensive bis zu 8% der Stellen
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Von Joshua Kirby
DOW JONES--Allianz Partners baut in Europa bis zu 1.800 Stellen ab. Von den 1.500 bis 1.800 betroffenen Mitarbeiter in Europa seien 80 bis 100 in Deutschland. Allianz Partners bietet Kranken-, Lebens- und Reiseversicherungen für Unternehmen und Verbraucher an, und beschäftigt weltweit mehr als 22.000 Mitarbeiter.
Der Schritt erfolge im Zuge der Bemühungen, das Geschäft mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zu transformieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch weiter mit. "KI hilft uns, Prozesse neu zu gestalten, die Servicebereitstellung zu verbessern, unsere Angebote auf Einzelpersonen zuzuschneiden und erschwinglich zu bleiben", hieß es. Das Ziel sei es nicht, das menschliche Element zu entfernen, sondern KI an der Seite der Mitarbeiter arbeiten zu lassen, damit diese sich auf die Aufgaben konzentrieren könnten, mit denen sie den größten Wert für die Kunden und das Unternehmen schaffen würden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)
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