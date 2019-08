Allianz peilt bis zu zwölf Milliarden Euro operativen Gewinn an

München (Reuters) - Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol nimmt für das laufende Jahr einen operativen Gewinn von annähernd zwölf Milliarden Euro ins Visier.

"Angenommen, es läuft alles normal, ist die Erwartung, dass wir in Richtung des oberen Endes unserer Prognose gehen", sagte der Italiener am Freitag in München. Die Allianz hat sich elf bis zwölf (Vorjahr: 11,5) Milliarden Euro vorgenommen. Im ersten Halbjahr hat der Versicherungsriese schon mehr als die Hälfte des geplanten Gewinns in der Tasche. Wenn er wie erwartet steige, werde auch die Dividende wachsen, und zwar eher überproportional, weil durch den jüngsten Aktienrückkauf die Zahl der Allianz-Papiere zurückgegangen sei, erläuterte Terzariol.

Mit einem weiteren Aktienrückkauf sei in diesem Jahr nicht zu rechnen. Das jüngste Rückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro hat die Allianz vor kurzem abgeschlossen. Man werde prüfen, ob sich im zweiten Halbjahr Gelegenheiten für Wachstum über Zukäufe ergäben, sagte der Finanzvorstand. Wenn nicht, werde man sich Anfang 2020 wieder mit einem Aktienrückkauf beschäftigen.