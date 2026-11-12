DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.418 -0,3%Euro 1,1077 -0,1%Öl 92,8 -0,0%Gold 3.978 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Allianz profitiert von starkem Ergebnis im Asset Management

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
467.00 EUR 2.50 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES-- Allianz profitiert von starkem Ergebnis im Asset Management Ein starkes Asset Management hat der Allianz im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns beschert. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.

Werbung

Der operative Gewinn legte um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden Euro gerechnet. Das Asset Management verbuchte einen Anstieg um 35 Prozent, wohingegen die Schaden-Unfall-Versicherung wegen höherer Naturkatastrophenschäden einen Rückgang um knapp 8 Prozent aufwies.

Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,78 Milliarden Euro nach 2,85 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,5 Milliarden gelautet.

Für das laufende Jahr strebt die Allianz nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro an. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro und damit einem Wert leicht über Vorjahresniveau ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 18,4 Milliarden Euro.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:11 ET (06:11 GMT)

Aktuelle Allianz Aktie News

Werbung

Allianz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.