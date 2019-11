Allianz tauscht Chef des Industrieversicherers AGCS aus

Aktien in diesem Artikel Allianz 217,35 EUR

-0,37% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz besetzt die Spitze ihres Verluste machenden Industrieversicherers AGCS neu. Wie der Konzern mitteilte, wird Joachim Müller neuer CEO der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Derzeit sitzt er als Leiter der Schaden- und Unfallversicherung sowie des Vertriebs im Vorstand der Allianz Deutschland AG. AGCS-Chef Chris Fischer Hirs wird sein Amt zum Ende des Monats niederlegen.

"Joachim Müller wird weiter an der Neuausrichtung des Unternehmens arbeiten und die Führungsrolle der AGCS in diesem sowohl für die Allianz wie auch für unsere Kunden so wichtigen Geschäftssegment sichern", sagte Niran Peiris, zuständiges Vorstandsmitglied der Allianz SE. "Er ist genau der Richtige, um AGCS in die Zukunft zu führen."

Medien wie die Süddeutsche Zeitung und das Handelsblatt hatten bereits aus Kreisen über die Ablösung von Fischer Hirs berichtet.

Bei der Allianz Deutschland AG wird Andreas Kanning für den Vertrieb in den Vorstand aufrücken. CEO Klaus-Peter Röhler wird das Ressort Schaden- und Unfallversicherung verantworten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 08:29 ET (13:29 GMT)

Werbung