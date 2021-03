Allianz verändert Struktur in Deutschland

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,10 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz will ihren Erfolg in Deutschland für die Internationalisierung nutzen. Das Geschäftsmodell soll auch im Heimatmarkt weiter entwickelt werden, wie der Versicherungskonzern mitteilte. Neue, intuitive Produkte sollen international genutzt werden, um die daraus entstehenden Vorteile in Form von Kundenzufriedenheit und verringerten Entwicklungskosten ebenfalls den Kunden im deutschen Markt zugutekommen zu lassen.

Kundenrelevante Funktionen sollen in Deutschland näher an die Kunden rücken. In der neuen Struktur behalten alle Mitarbeiter unveränderte Arbeitsvertragsinhalte und Tätigkeitsorte. Die Allianz wird die drei Spartengesellschaften Allianz Versicherungs-AG, Allianz Lebensversicherungs-AG und Allianz Private Krankenversicherungs-AG stärken und damit die Position im Heimatmarkt ausbauen. Dazu werden diesen neben der Produktentwicklung weitere Operations- und Zentralfunktionen zugeordnet.

Für das Kundenerlebnis im Heimatmarkt benötigt die Allianz neben der Stärkung der Produktgeber und deren Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg eine spartenübergreifende Steuerung auf dem deutschen Markt. Diese Aufgabe wird künftig eine neue Markteinheit übernehmen. Im Zuge der Veränderungen wird Vorstand Fabio De Ferrari, seit Oktober 2018 Chief Operating Officer (COO) der Allianz Deutschland AG, zum 31. März 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Allianz Deutschland AG ausscheiden und sich außerhalb des Konzerns neuen Aufgaben widmen.

