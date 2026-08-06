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Allianz verdient im Tagesgeschäft überraschend viel

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden und gute Geschäfte in allen Bereichen haben dem Versicherer Allianz im zweiten Quartal ein Rekordergebnis beschert. Der operative Gewinn kletterte im Jahresvergleich um fast elf Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf die Allianz die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro.

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Im zweiten Quartal warfen die Schaden- und Unfallgeschäft ebenso mehr ab wie die Lebens- und Krankenversicherung und das Fondsgeschäft. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner mit 2,6 Milliarden Euro wegen Effekten aus Anteilsverkäufen allerdings weniger Gewinn als ein Jahr zuvor. Analysten hatten sich hier mehr versprochen./stw/mis

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