Allianz verkauft BPI-Anteil von 8,4-Prozent an Caixabank für 178 Millionen Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungsriese Allianz verkauft Banco-BPI-Anteile von 8,4 Prozent an die spanische Caixabank. Der Preis liege bei 178 Millionen Euro beziehungsweise 1,45 Euro je BPI-Papier, teilte der Münchener Konzern am Sonntag mit. Damit erhöhe sich der Anteil von Caixabank am Aktienkapital der portugiesischen Bank auf 92,9 Prozent.

Darüber hinaus habe die Allianz mit Caixabank vereinbart, die Partnerschaft im Versicherungsgeschäft durch Banco BPI in Portugal neu zu gestalten. Das Ziel sei es, die Zusammenarbeit beim Vertrieb von Sachversicherungen aufrechtzuerhalten und zu verstärken. Die neuen Vertragsbedingungen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Führungsgremien von Allianz Portugal und Banco BPI./he