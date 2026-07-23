DAX 24.954 +0,8%ESt50 6.255 +0,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,2%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.078 -0,2%Euro 1,1390 +0,1%Öl 97,8 -2,9%Gold 4.064 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Allianz verkleinert Vorstand nach Abgang von Thallinger zum Jahresende

DOW JONES--Allianz verliert zum Jahresende sein Vorstandsmitglied Günther Thallinger und verkleinert nach Thallingers Ausscheiden das Gremium auf 8 Mitglieder von 9.

Werbung

Wie der Versicherer mitteilte, haben sich der Konzern und Thallinger "einvernehmlich darauf verständigt, das Mandat von Herrn Thallinger als Mitglied des Vorstands der Allianz SE zum 31. Dezember 2026 auslaufen zu lassen". Thallinger ist seit 2017 im Allianz-Vorstand und derzeit dort für Investment Management und Sustainability (Nachhaltigkeit) verantwortlich. Seine Bereiche sollen auf andere Vorstandsmitglieder verteilt werden.

So werde Andreas Wimmer zusätzlich die Verantwortung für die Eigenanlagen des Konzerns (Allianz Investment Management) übernehmen. Wimmer ist bereits für Asset Management sowie US Life Insurance zuständig.

Tomas Kunzmann, der ab 1. Januar zum Allianz-Vorstand stößt, soll die Veranwortung für Global Health und Nachhaltigkeit (ESG) übernehmen. Bisher sollte er laut Ankündigung für Asien-Pazifik einschließlich Indien zuständig sein.

Werbung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/thl

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:36 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.