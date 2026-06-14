Allianz vor Milliarden-Zukauf in Singapur - Agentur

DOW JONES--Die Allianz steht einem Agenturbericht zufolge vor der Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Singapur. Wie Bloomberg berichtet, hat der DAX-Konzern andere Bieter ausgestochen und gilt als der wahrscheinlichste Käufer für die HSBC Life Singapore Pte. Die Details würden derzeit noch geklärt, ein Deal könnte bald bekanntgegeben werden. Die HSBC habe einen Erlös von rund 2 Milliarden US-Dollar angestrebt.

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Eine Allianz-Sprecherin lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Der Konzern kommentiere keine Marktgerüchte. Ein Sprecher von HSBC sagte gegenüber Bloomberg, es laufe eine strategische Prüfung für die Versicherungseinheit in Singapur. Es sei noch keine Entscheidung gefallen.

Die Analysten von Metzler halten den Kauf für sinnvoll. Eine Akquisition könnte die Präsenz der Allianz in der Wachstumsregion deutlich stärken. Auch finanziell wäre ein solcher Zukauf nach Ansicht der Analysten gut zu stemmen.

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June 15, 2026 04:36 ET (08:36 GMT)