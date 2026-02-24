Allianz will Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Das Volumen liege bei bis zu 2,5 Milliarden Euro, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss mit. Die Käufe sollen im März starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein, hieß es weiter.
Anleger reagierten gelassen. Die Allianz-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um ein halbes Prozent zu./jha/he
