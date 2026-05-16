Allied Blenders and Distillers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

25.07.26 06:35 Uhr

Allied Blenders and Distillers hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,23 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,79 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,78 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 10,04 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net