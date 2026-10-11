Allied Critical Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Allied Critical Metals hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Allied Critical Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,180 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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