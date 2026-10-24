Alligator Bioscience Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Alligator Bioscience Registered ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alligator Bioscience Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen SEK, gegenüber 0,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48,94 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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