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Allzeithoch

KI-Boom treibt STMicro an: Umsatzprognose für Rechenzentren verdoppelt - Chip-Aktien haussieren

02.06.26 11:10 Uhr
Wegen KI-Boom: STMicro verdoppelt Umsatzprognose für Rechenzentren und befeuert Chipaktien-Rally | finanzen.net

Der anhaltende KI-Boom beflügelt auch den Chipkonzern STMicroelectronics.

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Das Management verdoppelt deshalb laut einer Mitteilung vom Dienstag seine Prognose für den Umsatz mit Rechenzentren in diesem Jahr nahezu und rechnet nunmehr mit Erlösen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca 860 Mio Euro). Zuvor hatte der Halbleiterhersteller für dieses Geschäft noch einen Betrag von "deutlich über 500 Millionen US-Dollar" in Aussicht gestellt.

Im Jahr 2027 könnten sich die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren sogar noch einmal auf 2 Milliarden verdoppeln, falls das Nachfragewachstum anhalte, wie das französisch-italienische Unternehmen weiter erklärte. Hier hatten zuvor entsprechend "über 1 Milliarde Dollar" im Plan gestanden. Die Aktien zogen nach den Nachrichten auf ein Hoch seit 2000 an - zuvor hatten sie sich seit dem Jahreswechsel bereits um fast 190 Prozent verteuert.

Im Februar hatte STMicroelectronics mitgeteilt, dass der Konzern Halbleiter an Amazon.coms Cloud-Sparte AWS liefern werde, darunter Chips für Konnektivität und Energiemanagement. STMIcro-Chef Jean-Marc Chery hat den Chipproduzenten, der unter anderem Tesla und Apple beliefert, darauf ausgerichtet, über die Bereiche Unterhaltungselektronik und Automobil hinaus in wachstumsstärkere Felder wie Rechenzentren zu expandieren. Bereits zum vergangenen Quartalsbericht im April hatte Chery dieses Jahr als einen "bedeutenden Durchbruch" beim Umsatz mit den für das Training und den Einsatz von KI genutzten Rechenzentren bezeichnet.

KI-Rally ohne Pause: Halbleiteraktien stürmen weiter nach oben - STMicro glänzt

Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent.

Für Infineon ging es zuletzt um 5,69 Prozent nach oben auf 84,92 Euro, während die STMicro-Papier um 8,5 Prozent zulegen auf 64,32 Euro.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology ist 2026 einem Zuwachs von einem Viertel immerhin viertbester Sektor.

STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb.

/ag/zb

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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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