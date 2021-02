Allzeithoch knapp verfehlt - starker Wochenstart im DAX

Der Deutsche Aktienmarkt hat sein Rekordlevel im Visier. So konnte der DAX am US-Feiertag fester notieren. Wie verlief der Handelstag? Dies erfahren Sie in Ihrem LS-X-Marktbericht vom 15.02.2021.

DAX stabil über der 14.000

Der Schwung vom Freitag konnte in die neue Woche mitgenommen werden. In der Vorbörse stand der Index bereits auf einem neuen Allzeithoch - im XETRA-Handel wurde ihm dies verwehrt.

Darüber sprach Andreas Bernstein in diesem Video zum Mittag:

Es bot sich zum Mittag ein ähnliches Bild wie vor einer Woche. Nach der starken Eröffnung sanken die Kurse erst einmal. Bis zum Mittag bildete sich um die 14.100 jedoch ein Boden, der den Rest des Handelstages dominierte.

Stützend wirkte die Meldung aus der EU, weitere Impfdosen zu ordern. Vom US-Pharmakonzern Moderna könnten dabei 150 Millionen weitere Dosen und von Novavax über 200 Millionen Dosen geliefert werden.

Impulse aus den USA gab es nicht, da hier ein US-Feiertag auch vor der Wall Street keinen Halt machten. Dort fand kein Handel statt und damit auch keine Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Ein ruhiger Börsentag fand mit diesen Parametern seinen Abschluss:

Eröffnung 14.109,07 Tageshoch 14.131,21 Tagestief 14.074,25 Vortageskurs 14.049,89 Schlusskurs 14.109,48

Die Bandbreite (lässt man die Kurslücke außen vor) betrug damit nur 56 Punkte. Auf Basis dieser Daten ergab sich folgender Verlauf:

Das Tageshoch lag direkt auf dem alten Rekordhoch von 14.131 Punkten.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die Deutsche Bank und MTU Aero Engines führten das DAX-Ranking heute an. Meldungen dazu fanden sich nicht

Daimler bekommt indessen Probleme in den USA. Dort müssen knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem in die Werkstätten beordert werden. Betroffen sind vor allem A- bis S-Klasse-Modelle der Baujahre 2016 bis 2021. Auf den Aktienkurs hatte dies heute keine Auswirkungen, sollte aber erwähnt werden.

Größter Verlierer war heute Siemens. Anleger machen sich Sorgen über eine Beteiligung an der Tochter Siemens Healthineers. Sie möchte den Krebsspezialisten Varian für mehr als 16 Milliarden Dollar übernehmen - unter Branchenkennern ein sehr hoher Preis, der erst einmal zu Lasten der Erträge geht.

Auch Delivery Hero war in einem starken Umfeld heute wieder einer der Titel, die verkauft wurden. Die Aktie bleibt weiterhin sehr abhängig von der Lockdown-Stimmung der Anleger.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die Aufwärtsbewegung im DAX bleibt intakt. Das Allzeithoch war nur vorbörslich ein Thema, doch könnte mit dem Start der Wall Street morgen in deren Handelswoche ggf. auch auf XETRA ein Thema werden:

Bis zum Rekordhoch sind es nach dem Schlusskurs heute 17.35 Uhr genau 60 Punkte. Man darf gespannt sein, wie die Eröffnung am Dienstag abläuft

