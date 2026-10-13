DAX 25.409 +0,5%ESt50 6.217 +0,2%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,21 +1,8%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.990 +2,4%Euro 1,1186 +0,3%Öl 105,2 -1,4%Gold 4.190 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Allzeittief rückt näher

Allzeittief bleibt trotz Zwischenerholung in Sichtweite: Wie riskant ist die Vonovia-Aktie für Anleger?

Allzeittief bleibt trotz Zwischenerholung in Sichtweite: Wie riskant ist die Vonovia-Aktie für Anleger?

Die Vonovia-Aktie nähert sich historischen Tiefständen. Hohe Finanzierungskosten, ein schwächerer Cashflow und die Berliner Enteignungsdebatte belasten den Konzern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.68 EUR 0.28 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen

  • Zinsen und Politik belasten den Wohnungskonzern gleichzeitig
  • Das operative Geschäft bleibt im Fokus
  • Bilanz, Refinanzierung und Cashflow entscheiden über die Perspektive
Werbung

Die Vonovia-Aktie nähert sich dem Allzeittief aus dem Jahr 2013, nachdem sie zuletzt am 8. Oktober ein neues 52-Wochen-Tief markiert hat. Belastend wirken steigende Zinsen und die politische Lage in Berlin. Am Dienstag gibt es aber zunächst eine Gegenbewegung.

Vonovia-Aktie: Chartmarken im Blick

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia ist seit 2013 börsennotiert. Der Börsengang als Deutsche Annington fand am 11. Juli 2013 statt, seit September 2015 gehört das Unternehmen zum DAX.

Das Allzeittief stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Börsengang, bis auf 15,17 Euro war es damals abwärts gegangen. Zuletzt kostete die Vonovia-Aktie im XETRA-Handel mit 16,74 Euro (+2,1 Prozent) zwar wieder mehr, die bisherige Jahresbilanz ist mit einem Minus von 33 Prozent aber eindeutig. Auf Sicht von zwölf Monaten haben Anleger sogar ein sattes Minus von mehr als 40 Prozent in ihren Depots.

Werbung

Steigende Zinsen und Berliner Politik belasten die Vonovia-Aktie

Steigende Anleiherenditen verteuern die Refinanzierung und drücken Immobilienbewertungen, Vonovia gilt als stark fremdfinanziert. Wie sehr das auf die Aktie durchschlägt, zeigte sich nach der jüngsten Anhebung des EZB-Einlagesatzes auf 2,50 Prozent – Vonovia-Titel rutschten in diesem Zusammenhang auf ein Dreijahrestief ab.

Hinzu kommt die Berliner Politik. Die Linke gewann die Abgeordnetenhauswahl im September mit 25,7 Prozent und will große Wohnungsunternehmen gegen Entschädigung vergesellschaften. Vonovia hält inklusive Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen in Berlin. Der Koalitionsausschuss hatte sich im Juli darauf verständigt, Enteignungen auf Landesebene per Bundesgesetz auszuschließen. CEO Luka Mucic sagte im Handelsblatt, Berlin sei in der künftigen Bauprojekt-Pipeline schwächer vertreten, ein Baustopp sei aber nicht geplant. Für den heutigen Dienstag ist ein Gespräch mit Linken-Chef Luigi Pantisano angesetzt.

Bilanz, Refinanzierung und Cashflow im Fokus

Der Beleihungsauslauf lag zum 30. Juni 2026 bei 46,0 Prozent, der EPRA NTA bei 46,22 Euro je Aktie. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen rund 4,4 Milliarden Euro refinanziert.

Werbung

Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Der Beleihungsauslauf und der deutlich gesunkene Operating Free Cashflow bleiben Risikofaktoren. Die bestätigte Jahresprognose spricht zwar für eine gewisse operative Widerstandsfähigkeit, beseitigt die finanziellen Risiken aber nicht. Entscheidend wird sein, ob der Konzern seine Finanzierungskosten begrenzen und den freien Mittelzufluss wieder stabilisieren kann.

Warum der niedrige Kurs allein kein Kaufargument für die Vonovia-Aktie ist

Für Anleger kommt es bei Vonovia derzeit darauf an, das Kursrisiko im Verhältnis zur operativen Entwicklung und den langfristigen Ertragsaussichten zu bewerten. Der niedrige Aktienkurs allein ist noch kein Beleg für eine Unterbewertung. Entscheidend ist vielmehr, ob der Konzern seine Ertragskraft nachhaltig sichern und daraus ausreichend Spielraum für Investitionen und Ausschüttungen erwirtschaften kann. Auch die Dividende sollte deshalb nicht isoliert betrachtet werden: Eine hohe Ausschüttungsrendite bietet wenig Schutz, wenn die Zahlung zulasten der finanziellen Flexibilität geht oder künftig gekürzt werden muss. Die anstehenden Neunmonatszahlen dürften Anlegern weitere Anhaltspunkte liefern, wie belastbar die Geschäftsentwicklung ist und ob sich daraus eine verlässliche Grundlage für die weitere Bewertung der Aktie ergibt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Vonovia

Aktuelle Vonovia Aktie News

Werbung

Vonovia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.