Allzeittief bleibt trotz Zwischenerholung in Sichtweite: Wie riskant ist die Vonovia-Aktie für Anleger?

Allzeittief rückt näher

13.10.26 09:43 Uhr

Die Vonovia-Aktie nähert sich historischen Tiefständen. Hohe Finanzierungskosten, ein schwächerer Cashflow und die Berliner Enteignungsdebatte belasten den Konzern.

• Für Investoren ist die Bewertung der langfristigen Ertragskraft und finanziellen Flexibilität entscheidend, da der niedrige Kurs allein kein Kaufargument ist.

• Steigende Zinsen und politische Unsicherheiten in Berlin belasten die Vonovia-Aktie erheblich, was zu neuen Tiefständen führt.

Zinsen und Politik belasten den Wohnungskonzern gleichzeitig

Das operative Geschäft bleibt im Fokus

Bilanz, Refinanzierung und Cashflow entscheiden über die Perspektive

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Die Vonovia-Aktie nähert sich dem Allzeittief aus dem Jahr 2013, nachdem sie zuletzt am 8. Oktober ein neues 52-Wochen-Tief markiert hat. Belastend wirken steigende Zinsen und die politische Lage in Berlin. Am Dienstag gibt es aber zunächst eine Gegenbewegung.

Vonovia-Aktie: Chartmarken im Blick

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia ist seit 2013 börsennotiert. Der Börsengang als Deutsche Annington fand am 11. Juli 2013 statt, seit September 2015 gehört das Unternehmen zum DAX.

Das Allzeittief stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Börsengang, bis auf 15,17 Euro war es damals abwärts gegangen. Zuletzt kostete die Vonovia-Aktie im XETRA-Handel mit 16,74 Euro (+2,1 Prozent) zwar wieder mehr, die bisherige Jahresbilanz ist mit einem Minus von 33 Prozent aber eindeutig. Auf Sicht von zwölf Monaten haben Anleger sogar ein sattes Minus von mehr als 40 Prozent in ihren Depots.

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Steigende Zinsen und Berliner Politik belasten die Vonovia-Aktie

Steigende Anleiherenditen verteuern die Refinanzierung und drücken Immobilienbewertungen, Vonovia gilt als stark fremdfinanziert. Wie sehr das auf die Aktie durchschlägt, zeigte sich nach der jüngsten Anhebung des EZB-Einlagesatzes auf 2,50 Prozent – Vonovia-Titel rutschten in diesem Zusammenhang auf ein Dreijahrestief ab.

Hinzu kommt die Berliner Politik. Die Linke gewann die Abgeordnetenhauswahl im September mit 25,7 Prozent und will große Wohnungsunternehmen gegen Entschädigung vergesellschaften. Vonovia hält inklusive Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen in Berlin. Der Koalitionsausschuss hatte sich im Juli darauf verständigt, Enteignungen auf Landesebene per Bundesgesetz auszuschließen. CEO Luka Mucic sagte im Handelsblatt, Berlin sei in der künftigen Bauprojekt-Pipeline schwächer vertreten, ein Baustopp sei aber nicht geplant. Für den heutigen Dienstag ist ein Gespräch mit Linken-Chef Luigi Pantisano angesetzt.

Bilanz, Refinanzierung und Cashflow im Fokus

Der Beleihungsauslauf lag zum 30. Juni 2026 bei 46,0 Prozent, der EPRA NTA bei 46,22 Euro je Aktie. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen rund 4,4 Milliarden Euro refinanziert.

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Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Der Beleihungsauslauf und der deutlich gesunkene Operating Free Cashflow bleiben Risikofaktoren. Die bestätigte Jahresprognose spricht zwar für eine gewisse operative Widerstandsfähigkeit, beseitigt die finanziellen Risiken aber nicht. Entscheidend wird sein, ob der Konzern seine Finanzierungskosten begrenzen und den freien Mittelzufluss wieder stabilisieren kann.

Warum der niedrige Kurs allein kein Kaufargument für die Vonovia-Aktie ist

Für Anleger kommt es bei Vonovia derzeit darauf an, das Kursrisiko im Verhältnis zur operativen Entwicklung und den langfristigen Ertragsaussichten zu bewerten. Der niedrige Aktienkurs allein ist noch kein Beleg für eine Unterbewertung. Entscheidend ist vielmehr, ob der Konzern seine Ertragskraft nachhaltig sichern und daraus ausreichend Spielraum für Investitionen und Ausschüttungen erwirtschaften kann. Auch die Dividende sollte deshalb nicht isoliert betrachtet werden: Eine hohe Ausschüttungsrendite bietet wenig Schutz, wenn die Zahlung zulasten der finanziellen Flexibilität geht oder künftig gekürzt werden muss. Die anstehenden Neunmonatszahlen dürften Anlegern weitere Anhaltspunkte liefern, wie belastbar die Geschäftsentwicklung ist und ob sich daraus eine verlässliche Grundlage für die weitere Bewertung der Aktie ergibt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.