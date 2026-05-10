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ALM Equity Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALM Equity AB Registered Shs
3.97 EUR -0.01 EUR -0.25 %
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ALM Equity Registered hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,99 SEK gegenüber -5,670 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 211,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 18,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALM Equity Registered 258,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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