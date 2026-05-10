ALM Equity Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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ALM Equity Registered hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,99 SEK gegenüber -5,670 SEK im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 211,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 18,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALM Equity Registered 258,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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