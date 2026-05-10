ALM Equity Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

18.07.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 211,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 18,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALM Equity Registered 258,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,99 SEK gegenüber -5,670 SEK im Vorjahresquartal.

ALM Equity Registered hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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