Almarai vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

06.10.26 06:35 Uhr

Almarai ließ sich am 04.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Almarai die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,62 SAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,620 SAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,19 Milliarden SAR – ein Plus von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Almarai 5,55 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net