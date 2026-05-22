Almondz Global Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Almondz Global Securities hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,29 INR gegenüber 0,370 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Almondz Global Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 561,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 532,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,65 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,98 Prozent auf 1,75 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net