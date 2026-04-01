Die Almonty-Aktie rückt in den Fokus grosser Investoren, da der globale Wolfram-Mangel neue Angebotslücken schafft. Mit der Sangdong-Mine positioniert sich das Unternehmen strategisch gegen Chinas Dominanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch