Alok Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Alok Industries gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Alok Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 10,78 Milliarden INR gegenüber 9,41 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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