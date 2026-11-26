Alopexx gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alopexx äußerte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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