Alpenverein beschließt Klimaeuro und kritisiert Bundesregierung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat Politik, Gesellschaft und seine eigenen Mitglieder zu konsequenten Schritten für mehr Klimaschutz aufgerufen. "Die Zeit des Zauderns ist vorbei, wir müssen handeln. Jetzt!", heißt es in einer Klimaresolution, die der Verband am Samstag auf seiner Hauptversammlung in München verabschiedete. Die rund 800 Delegierten stimmten dafür, dass ab 2021 jedes Vollmitglied jährlich einen Euro extra zahlt. Das Geld soll dem Klimaschutz zugutekommen. Der weltgrößte Bergsportverband hat rund 1,3 Millionen Mitglieder, die Zahl steigt. In seiner Resolution kritisierte der DAV auch die Bundesregierung. Berlin habe ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht, das mit der Klimaneutralität im Jahr 2050 ein hochgestecktes Ziel formuliere, aber vor wesentlichen Maßnahmen wie einer wirksamen Abgabe auf den CO2-Ausstoß zurückschrecke./sd/DP/zb