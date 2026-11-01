ALPHA BANK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

ALPHA BANK lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALPHA BANK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 633,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net