Alpha Modus A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Alpha Modus A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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