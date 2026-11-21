Alpha Tau Medical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Alpha Tau Medical äußerte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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