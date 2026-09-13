Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA im vergangenen Quartal 0,6 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA 4,1 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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