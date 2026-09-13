Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

13.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA im vergangenen Quartal 0,6 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA 4,1 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 EUR je Aktie erzielt worden.

Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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