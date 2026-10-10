ALPHA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

ALPHA präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 13,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,41 Prozent auf 1,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,11 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ALPHA 158,80 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ALPHA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,37 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net