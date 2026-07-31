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Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
310.40 EUR 20.40 EUR 7.03 %
Charts | News | Analysen
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20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Alphabet A (ex Google) veröffentlicht.

15 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 420,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 64,37 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 356,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG379,00 USD6,4224.07.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD24,9523.07.2026
JP Morgan Chase & Co.420,00 USD17,9323.07.2026
RBC Capital Markets425,00 USD19,3423.07.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD24,9521.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.