Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.07.26 22:30 Uhr

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20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Alphabet A (ex Google) veröffentlicht.

15 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 420,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 64,37 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 356,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 379,00 USD 6,42 24.07.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 24,95 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 420,00 USD 17,93 23.07.2026 RBC Capital Markets 425,00 USD 19,34 23.07.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 24,95 21.07.2026

Redaktion finanzen.net