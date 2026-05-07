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Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt. Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden. Google vor möglicher Milliardenstrafe.
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