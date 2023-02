Alphabet C (ex Google) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Alphabet C (ex Google) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 97,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 93,74 EUR. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet C (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.429 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie ist somit 25,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 80,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie 20,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,00 USD an.

Am 26.10.2022 hat Alphabet C (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet C (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,10 USD je Aktie.

