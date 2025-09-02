Alphabet C (ex Google) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Alphabet C (ex Google) springt am Mittwochabend hoch

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Alphabet C (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,3 Prozent auf 229,65 USD zu.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 229,65 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet C (ex Google)-Aktie bis auf 231,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,43 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.913.833 Alphabet C (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 231,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 0,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet C (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,87 Prozent wieder erreichen.

Alphabet C (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,555 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet C (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 9,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet C (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schwächer: Frau verklagt Google wegen privater Fotos und will Grundsatzurteil erwirken

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert