Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,0 Prozent auf 89,47 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet C (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,32 EUR aus. Bei 93,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 47.637 Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 131,28 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 31,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 80,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie ist somit 11,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 115,00 USD.

Alphabet C (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet C (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet C (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet C (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie letztlich tiefer: Microsoft will sich gegen Googles Bard positionieren - Britische Kartellwächter gegen Zukauf von Activision Blizzard

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com