Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 89,00 EUR zu. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,61 EUR. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.215 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 131,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet C (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,57 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,46 Prozent könnte die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,00 USD.

Am 02.02.2023 lud Alphabet C (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet C (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet C (ex Google) im Jahr 2023 5,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

