Alphabet C (ex Google) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Alphabet C (ex Google) am Vormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet C (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie legte bis auf 89,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.357 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie liegt somit 32,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 80,57 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,46 Prozent würde die Alphabet C (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,00 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet C (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet C (ex Google) 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet C (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,14 USD je Aktie.

