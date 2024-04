Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Nachmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet C (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 10,7 Prozent auf 174,86 USD.

Das Papier von Alphabet C (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 10,7 Prozent auf 174,86 USD. Bei 176,40 USD erreichte die Alphabet C (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 175,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.724.144 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 176,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 104,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet C (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 175,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet C (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet C (ex Google) im vergangenen Quartal 86,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet C (ex Google) 76,05 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Alphabet C (ex Google) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

