Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) haussiert am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alphabet C (ex Google). Die Alphabet C (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 117,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,6 Prozent auf 117,44 EUR zu. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,56 EUR an. Bei 117,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12.511 Alphabet C (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie damit 3,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,00 USD.

Alphabet C (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 5,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

