Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Die Alphabet C (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 124,05 USD.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 2,1 Prozent auf 124,05 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.751 Alphabet C (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 142,38 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie somit 12,87 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,46 USD am 04.11.2022. Derzeit notiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie damit 48,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet C (ex Google) am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet C (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet C (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,73 USD je Aktie belaufen.

