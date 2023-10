Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet C (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 123,10 USD abwärts.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 123,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet C (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 122,44 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.597.331 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 142,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,46 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie liegt somit 47,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet C (ex Google)-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet C (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet C (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,73 USD je Aktie belaufen.

